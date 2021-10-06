Как сообщает 6 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 16:20 у дома 51 по Красноармейской улице в Тихвине 41-летний местный житель на автомобиле Renault Logan наехал на 11-летнего мальчика, который выкатился с тротуара на проезжую часть на механическом самокате. Подросток — учащийся пятого класса одной из тихвинских школ. В результате ДТП он получил перелом лодыжки и был госпитализирован.

Школьник на самокате угодил под колеса автомобиля в Тихвинском районе Ленобласти днем 5 октября. ДТП произошло рядом с местной гимназией.

«Ребёнка не сбили. Он скатился задом на самокате», — пишут в группе «Подслушано | Тихвин» очевидица Олеся. «Доигрались они, — добавляет Юлия. — С ним были друзья, они смеялись, когда все произошло».

По факту произошедшего полиция ведет проверку. Рядом с местом ДТП расположена гимназия, и, по словам местных жителей, водителям стоит быть там особенно осторожными. «Знаю это место, лежачие все есть, но дети на дорогу не смотрят, родители не учат, что надо осмотреться, а потом идти», — отмечает Борис.