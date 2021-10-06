Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. Теперь он приблизился к прогнозу Минэкономразвития

«Восстановление экономики России в этом году превысит ожидания. Рост цен на сырьевые товары и оживленный внешний и внутренний спрос увеличили прогнозируемые темпы роста ВВП до 4,3 % », — сказано в обзоре, опубликованном 6 октября.

В то же время банк ухудшил прогноз по росту ВВП на 2022 год с 3,2 % до 2,8 % , а на 2023 год — с 2,3 % до 1,8 % .

«Умелое управление глобальным переходом к низкоуглеродистым технологиям будет иметь ключевое значение для перспектив России в ближайшие годы и потребует принятия важных решений в области государственной политики и диверсификации экономики», — отмечают во Всемирном банке.