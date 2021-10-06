FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. Теперь он приблизился к прогнозу Минэкономразвития

Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 4,3%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2 % до 4,3 %. Такие данные содержатся в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии.

2
Печать

«Восстановление экономики России в этом году превысит ожидания. Рост цен на сырьевые товары и оживленный внешний и внутренний спрос увеличили прогнозируемые темпы роста ВВП до 4,3 %», — сказано в обзоре, опубликованном 6 октября.

В то же время банк ухудшил прогноз по росту ВВП на 2022 год с 3,2 % до 2,8 %, а на 2023 год — с 2,3 % до 1,8 %.

«Умелое управление глобальным переходом к низкоуглеродистым технологиям будет иметь ключевое значение для перспектив России в ближайшие годы и потребует принятия важных решений в области государственной политики и диверсификации экономики», — отмечают во Всемирном банке.

В сентябре Минэкономразвития тоже улучшило прогноз по росту ВВП России в 2021 году — до 4,2 %. При этом согласно официальному прогнозу министерства, в 2022 и 2023 годах экономика страны вырастет на уровне 3 %.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Komarinsk2019
Потому что газ на мировом рынке дорожает, вот и повысили. По-прежнему сырьевой придаток. Рухнут энергоносители - рухнет всё.
angel of death
расскажите это пенсам, которые роются по помойкам в разных городах....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний