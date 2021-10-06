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Водитель, съезжая с Литейного моста, не пропустил трамвай и спровоцировал коллапс

ДТП с трамваем утром 6 октября затрудняет движение на Выборгской стороне на подъезде к Литейному мосту.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 10:45 легковая машина при съезде с Литейного моста не пропустила трамвай, который совершал левый поворот с Боткинской улицы на улицу Комсомола. Автомобилист признал свою вину. Движение трамваев приостановлено.

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На кадрах очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что трамвай встал на повороте, перекрыв большую часть дороги. «Яндекс.Карта» демонстрирует заторы.

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В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:00, оценивается в 5 баллов, что на 1 выше обычного для этого времени суток.

Трамваям в Петербурге, напомним, не везёт второй день подряд. Вчера их движение прерывалось несколько раз начиная с раннего утра.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
надо бы в Думе ПДД изменить в части категорий транспорта , предусмотрев людей верхом на ишаках, тех кто не даёт приоритет трамваю - сажать на ишака или депортировать домой отсюда
263836471
И что делать остальным участникам движения, торчавшим в пробке из-за признавшего вину водителя, с его признанием? оТ ТАКИХ "СПЕШУНОВ", особо ничем не занятых и создающих проблемы на дорогах - обычно даже извинений не услышать... а наказание - смешное по сравнению с созданными другим неудобствами!
266214468
Когда же уберут из центра личный автотранспорт или сделают платный въезд. Рулить не умеют и создают постоянно пробки.
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