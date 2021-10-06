Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 10:45 легковая машина при съезде с Литейного моста не пропустила трамвай, который совершал левый поворот с Боткинской улицы на улицу Комсомола. Автомобилист признал свою вину. Движение трамваев приостановлено.
На кадрах очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что трамвай встал на повороте, перекрыв большую часть дороги. «Яндекс.Карта» демонстрирует заторы.
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:00, оценивается в 5 баллов, что на 1 выше обычного для этого времени суток.
Трамваям в Петербурге, напомним, не везёт второй день подряд. Вчера их движение прерывалось несколько раз начиная с раннего утра.