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Общественному транспорту не везёт. После ДТП с трамваем на Петергофском люди шли по рельсам

ДТП в Петербурге мешают трамваям и автобусам

В Петербурге несколько раз за утро 5 октября аварии на путях останавливали движение трамваев, а автобусу неаккуратный автомобилист разбил дверь.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 8:18 произошло ДТП на трамвайных путях на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Трамваи встали от площади Александра Невского. Ещё две машины встретились на Среднем проспекте В.О. в 7:58. Из-за этого трамваи не ходили 29 минут.

ДТП на Среднем проспекте В.О., 50
ДТП на Среднем проспекте В.О., 50Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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В 7:52 на Петергофском шоссе столкнулись KIA и трамвай 36 маршрута. Никто не пострадал, движение электротранспорта было приостановлено на 25 минут, отмечают в ГЭТ. Читательница «Фонтанки» Светлана рассказывает, что ДТП в час пик привело к пассажирскому коллапсу — люди шли по рельсам пешком.

Движение автобуса 2-го маршрута прервал неаккуратный автомобилист в 6 часов утра на проспекте Стачек около станции метро «Кировский завод». «Водитель припаркованного автомобиля открыл дверь, не убедившись в отсутствии попутного транспорта, что привело к повреждению проезжающего автобуса. Пострадавших нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что водитель «Фольксвагена Поло» не посмотрел в зеркало заднего вида и разбил стекло в двери автобуса.

ДТП на Среднем проспекте В.О., 50
ДТП на Среднем проспекте В.О., 50Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

Peshekhod
Правая полоса была занята припаркованным а/м. Имеется разметка, разделяющая полосы. Автобус должен был при таких условиях следовать четко по второй полосе и т.о не мог бы задеть открытую дверь.
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