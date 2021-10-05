Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 8:18 произошло ДТП на трамвайных путях на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Трамваи встали от площади Александра Невского. Ещё две машины встретились на Среднем проспекте В.О. в 7:58. Из-за этого трамваи не ходили 29 минут.
В 7:52 на Петергофском шоссе столкнулись KIA и трамвай 36 маршрута. Никто не пострадал, движение электротранспорта было приостановлено на 25 минут, отмечают в ГЭТ. Читательница «Фонтанки» Светлана рассказывает, что ДТП в час пик привело к пассажирскому коллапсу — люди шли по рельсам пешком.
Движение автобуса 2-го маршрута прервал неаккуратный автомобилист в 6 часов утра на проспекте Стачек около станции метро «Кировский завод». «Водитель припаркованного автомобиля открыл дверь, не убедившись в отсутствии попутного транспорта, что привело к повреждению проезжающего автобуса. Пострадавших нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что водитель «Фольксвагена Поло» не посмотрел в зеркало заднего вида и разбил стекло в двери автобуса.