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Погибший на «Сортавале» мопедист не имел прав и не регистрировал «железного коня»

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Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 5 октября на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Погибший мужчина ездил на мопеде незаконно.

По информации «Фонтанки», в 19:10 на 129-м километре автодороги Петербург — Сортавала — Петрозаводск 45-летний житель Приозерского района на мопеде Racer 125Т-9x по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем KIA Rio под управлением 23-летнего петербуржца. Мопедист от полученных травм погиб на месте.

По данным базы ГИБДД, водительских прав погибшему никогда не выдавали. Мопед, предположительно, принадлежал его водителю, но зарегистрирован в установленном порядке не был. Очевидцы сообщали, что мужчина якобы был пьян, но в полиции эту информацию не подтвердили.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

firma
Во-первых мотоциклист, на встречной или нет не установлено, со слов очевидцев— без комментариев, и ничего не понятно без информации о причине, т.е. вакцинации.
Юрий Черепков
125 кубов уже не мопед, а мотоцикл.
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