Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 5 октября на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Погибший мужчина ездил на мопеде незаконно.
По информации «Фонтанки», в 19:10 на 129-м километре автодороги Петербург — Сортавала — Петрозаводск 45-летний житель Приозерского района на мопеде Racer 125Т-9x по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем KIA Rio под управлением 23-летнего петербуржца. Мопедист от полученных травм погиб на месте.
По данным базы ГИБДД, водительских прав погибшему никогда не выдавали. Мопед, предположительно, принадлежал его водителю, но зарегистрирован в установленном порядке не был. Очевидцы сообщали, что мужчина якобы был пьян, но в полиции эту информацию не подтвердили.