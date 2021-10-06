Найден член экипажа «Фаворита» в Белом море, он мёртв

Число жертв крушения маломерного судна «Фаворит» в Белом море выросло до двух.
К утру 6 октября спасатели нашли тело, предположительно, третьего члена экипажа, сообщает МЧС. Неизвестна судьба ещё двух людей с судна.
«К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения г. Кандалакша, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка
5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Через некоторое время спасателям удалось найти мужчину и женщину. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи от переохлаждения. Спасательную операцию осложняет плохая погода. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.