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Найден член экипажа «Фаворита» в Белом море, он мёртв

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Число жертв крушения маломерного судна «Фаворит» в Белом море выросло до двух.

К утру 6 октября спасатели нашли тело, предположительно, третьего члена экипажа, сообщает МЧС. Неизвестна судьба ещё двух людей с судна.

«К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения г. Кандалакша, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка п. Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, волонтёры МурманСпас и психологи. Всего в работах задействовано 19 человек и 9 единиц техники», — отмечается в сообщении МЧС.

5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Через некоторое время спасателям удалось найти мужчину и женщину. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи от переохлаждения. Спасательную операцию осложняет плохая погода. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

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