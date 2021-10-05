СК: Спасшаяся пассажирка судна «Фаворит», которое затонуло в Белом море, погибла

Умерла пассажирка, которая спаслась с судна «Фаворит», затонувшего в Белом море. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Всего на борту находились пять человек. Трое пропали. Спаслись один мужчина и одна женщина, она умерла в скорой по пути в больницу. Как пишет ТАСС, пострадавшая скончалась от переохлаждения.



Ранее сообщалось, что 5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Через некоторое время к берегу прибило спасательный плот, но на нем никого не было.