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СК: Спасшаяся пассажирка судна «Фаворит», которое затонуло в Белом море, погибла

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Умерла пассажирка, которая спаслась с судна «Фаворит», затонувшего в Белом море. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Всего на борту находились пять человек. Трое пропали. Спаслись один мужчина и одна женщина, она умерла в скорой по пути в больницу. Как пишет ТАСС, пострадавшая скончалась от переохлаждения.

Ранее сообщалось, что 5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Через некоторое время к берегу прибило спасательный плот, но на нем никого не было.

На помощь пострадавшим направили вертолет. Поисково-спасательная операция осложняется из-за сильного шторма, высокой волны и ветра до 16 м/с.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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