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Трамп впервые за 25 лет вылетел из рейтинга миллиардеров Forbes

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Американский экс-президент Дональд Трамп впервые за 25 лет не вошел в рейтинг самых богатых людей США от Forbes USA. Издание 5 октября оценило его состояние в 2,5 млрд долларов — для того, чтобы войти в список, не хватило 400 млн.

Еще год назад Трамп был на 339-м месте, но с начала пандемии его состояние, по оценке Forbes, уменьшилось примерно на 600 млн долларов. Это связано с падением цен на недвижимость — именно на него приходится большая часть активов экс-президента. Причем терять позиции в рейтинге Трамп начал с 2017 года, когда стал президентом.

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