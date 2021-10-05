Инспектор Балтийской таможни стал фигурантом дела о крупной взятке. Он мог получить 1,5 млн рублей за обход регламента

В отношении инспектора Балтийской таможни возбудили уголовное дело о крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следователи нашли дополнительный эпизод его преступных действий, сообщает 5 октября пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, мужчина договорился со специалистом по таможенному оформлению коммерческой организации, что будет пропускать товары в обход регламента. За это он якобы получал с 2018-го по март текущего года взятки — в целом ему на карту перевели больше 1,5 миллиона рублей.
Сейчас инспектор задержан, скоро ему изберут меру пресечения. Взяткодатель стал фигурантом дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ. У обоих изъяли документы, деньги, телефоны и компьютерную технику, которая подтверждает факт взяточничества.