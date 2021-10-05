Сенаторы просят Байдена выслать из США 300 российских дипломатов, если штат посольства в Москве не расширят

Сенаторы напомнили, что с 1 августа вступило в силу решение российских властей об ограничении на наем россиян на работу в посольство США. Это было связано с введенными в апреле Вашингтоном антироссийскими санкциями.

Президента США просят выслать из страны 300 российских дипломатов, если РФ откажется увеличить число сотрудников американского посольства в Москве. С соответствующим письмом 5 октября к Джо Байдену обратились американские сенаторы Марко Рубио (республиканец), Марк Уорнер (демократ), Джим Риш (республиканец) и Роберт Менендес (демократ).

Они отмечают, что действия российского правительства против посольства США в Москве «несут существенный риск для национальной безопасности» и мешают сотрудникам представительства выполнять свою работу, а «отсутствие соразмерной реакции» только побуждает РФ к такому поведению.



В письме утверждается, что на территории Америки сейчас работают более 400 российских дипломатов, в то время как в РФ находятся около 100 дипломатов из США. Сенаторы хотят добиться «паритета» и просят Байдена «принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве, и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов».



В МИД РФ отреагировали на письмо. Там отметили, что «такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет», пишет РИА Новости.



«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

