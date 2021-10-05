Рыбачили и попали в шторм. СК рассказал подробности крушения судна «Фаворит» в Белом море

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после крушения судна «Фаворит» в Белом море. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба СК РФ.



По версии правоохранителей, во вторник маломерное судно «Фаворит» под управлением 49-летнего судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для рыбалки. Внезапно погода ухудшилась, начался шторм. Все пятеро оказались в воде.

