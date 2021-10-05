FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Рыбачили и попали в шторм. СК рассказал подробности крушения судна «Фаворит» в Белом море

Крушение судна «Фаворит» в Белом море стало уголовным делом

1
Печать

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после крушения судна «Фаворит» в Белом море. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии правоохранителей, во вторник маломерное судно «Фаворит» под управлением 49-летнего судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для рыбалки. Внезапно погода ухудшилась, начался шторм. Все пятеро оказались в воде.

Через некоторое время спасателям удалось найти мужчину и женщину. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи от переохлаждения. Еще троих пострадавших ищут. Поисково-спасательная операция продолжается. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что 5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, терпит бедствие в Белом море, в районе поселка Кашкаранцы. Судно частично затонуло. Одна из пассажирок смогла дозвониться в службу «112», но связь с ней была утеряна.

На помощь пострадавшим направили вертолет. «Спасательная операция осложнена погодными условиями: очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с», — добавили в экстренных службах.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

LiChaBaTa
Про "направили вертолет" хотелось бы поподробнее, а то что-то слабо верится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний