Суд Петербурга запросил видеозаписи с избирательного участка, где у Вишневского оказалось «аномально» мало голосов

Смольнинский районный суд Петербурга постановил запросить видеозаписи с избирательного участка № 2247 в Центральном районе, где у депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского на минувших выборах оказалось всего семь голосов. Об этом «Фонтанке» 5 октября сообщил сам парламентарий по завершению заседания.



По его словам, речь идет о небольшом фрагменте с 3:15 до 4:15, когда по итогу трехдневного голосования подписывали оба протокола в Государственную думу и городской парламент.



«Это небольшой фрагмент, и, конечно, его недостаточно. Со своей стороны мы будем также запрашивать видеозапись с момента окончания голосования и начала подсчета и до подписания протокола», — сказал Вишневский в разговоре с «Фонтанкой».

