Суд Петербурга запросил видеозаписи с избирательного участка, где у Вишневского оказалось «аномально» мало голосов

Смольнинский районный суд Петербурга постановил запросить видеозаписи с избирательного участка № 2247 в Центральном районе, где у депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского на минувших выборах оказалось всего семь голосов. Об этом «Фонтанке» 5 октября сообщил сам парламентарий по завершению заседания.
По его словам, речь идет о небольшом фрагменте с 3:15 до 4:15, когда по итогу трехдневного голосования подписывали оба протокола в Государственную думу и городской парламент.
«Это небольшой фрагмент, и, конечно, его недостаточно. Со своей стороны мы будем также запрашивать видеозапись с момента окончания голосования и начала подсчета и до подписания протокола», — сказал Вишневский в разговоре с «Фонтанкой».
На заседании, по словам депутата, представители городской избирательной комиссии, УИК и ТИК «бились, чтобы не дать истребовать никакие доказательства».
В частности, суд не принял в качестве доказательства административный коллективный иск 20 избирателей, которые утверждают, что голосовали на участке за «того самого» Вишневского. Заседание по иску сегодня рассматривается отдельно.
«На этом участке имело место одно из двух — или массовые галлюцинации избирателей, которым показалось, что они за меня голосовали, или массовые фальсификации. Я склоняюсь к последнему», — добавил он.
Заседание по иску депутата об отмене итогов голосования на УИК № 2247 отложили на 8 октября.
Как рассказывала «Фонтанка», на участке № 2247 на минувших выборах в городской парламент за «яблочника», по итогам подсчета, проголосовали всего семь человек, когда у его оппонента, «единоросса» Александра Ржаненкова, оказалось почти 549 голосов. Подобный результат выделялся на фоне других участков, где Вишневский набрал больше Ржаненкова. Ко всему прочему, как отмечает оппозиционер, странным кажется то, что избиратели на этом участке активно голосовали за партию «Яблоко», однако свои голоса якобы не отдали за представителя этой партии.