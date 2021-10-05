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«Единая Россия» придумала для Макарова должность в думской фракции, он станет первым заместителем

Экс-спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в Госдуме станет первым заместителем руководителя «Единой России» по организационной работе. Такой должности раньше не было.

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О расстановке сил «Единой России» 5 октября рассказал Дмитрий Медведев. Руководить фракцией будет Владимир Васильев, а замещать его — Дмитрий Вяткин (первый зам по законопроектной деятельности) и Вячеслав Макаров. Ему предложили заняться организационной деятельностью партии в ГД.

Как отметили собеседники «Фонтанки», такой должности раньше не было. Работа вынудит экс-спикера петербургского ЗакСа в основном находиться в Москве.

Макаров был депутатом петербургского парламента с 2003 года и два созыва подряд становился спикером.

Макаров перед выборами сперва заявлялся на праймериз в Госдуму, затем собирался участвовать в предварительном голосовании как потенциальный депутат ЗакСа. В итоге он снял свою кандидатуру и возглавил региональный список «Единой России» в ГД.

Его место в ЗакСе занял бывший вице-губернатор по внутренней политике Смольного Александр Бельский.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

mjaroslav
Или можно ввести еще должность "Выключатель микрофонов".
aborigenSPB
Предлагаю название его новой должности: "Его преосвященство - замполит всея Единой России".
Dimitry Antonov
Если специально создаётся должность под человека, это значит, что ни одной, уже существующей, он не соответствует?
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