«Единая Россия» придумала для Макарова должность в думской фракции, он станет первым заместителем

О расстановке сил «Единой России» 5 октября рассказал Дмитрий Медведев. Руководить фракцией будет Владимир Васильев, а замещать его — Дмитрий Вяткин (первый зам по законопроектной деятельности) и Вячеслав Макаров. Ему предложили заняться организационной деятельностью партии в ГД.



Как отметили собеседники «Фонтанки», такой должности раньше не было. Работа вынудит экс-спикера петербургского ЗакСа в основном находиться в Москве.

Макаров был депутатом петербургского парламента с 2003 года и два созыва подряд становился спикером.