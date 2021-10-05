В Смольном готовы увеличить финансирование строительства метро в полтора раза

В бюджете Петербурга на ближайшие три года на строительство метро заложено 95 млрд рублей, однако сумма может вырасти. Об этом сообщил на заседании правительства города 5 октября глава комитета по финансам Алексей Корабельников.
«Сейчас на строительство метро заложено 95 млрд рублей. Понимая социальную значимость, при поступлении заявок на дополнительное финансирование по поручению губернатора мы будем готовы увеличить эту сумму до 150 млрд рублей», — заявил чиновник.
В Смольном рассчитывают, что за три года будет построено три новых станции метро.
Также Корабельников отметил, что правительство намерено потратить 70 млрд рублей на новую модель транспортного обслуживания города. Её введение запланировано на апрель 2022 года и предполагает в том числе ликвидацию маршруток.