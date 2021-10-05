Прокуратура через суд требует признать «Мужское государство» экстремистами

Нижегородский областной суд назначил дату заседания по иску прокуратуры региона к трем физлицам и «Мужскому государству». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, надзор просит признать это «межрегиональное объединение» экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Заседание состоится 18 октября.

Среди ответчиков указаны Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Заинтересованные лица — Минюст и региональный Роскомнадзор. В суде «Фонтанке» не смогли оперативно сказать, требует ли надзор блокировки телеграм-каналов и других медиаресурсов Позднякова, однако наличие в качестве стороны по делу РКН косвенно указывает на такую вероятность.

Сам Поздняков уже успел заявить, что ему «все равно» и он год как не руководит «этим брендом».

Поздняков заслужил внимание к себе со стороны общественности призывами сорвать работу нескольких служб доставки, которые в своей рекламе использовали фото темнокожих моделей. Его соратники также выступают против ЛГБТ и феминисток. Последний раз при его усилиях «Таксовичков» был вынужден отказаться от платной услуги «женщина-водитель».