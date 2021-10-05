Голикова: Для достижения коллективного иммунитета прививку от COVID-19 должны сделать еще 35,9 млн россиян

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения необходимых показателей коллективного иммунитета в России нужно первично привить от коронавируса еще 35,9 миллиона граждан. Об этом она сказала 5 октября на совещании с участием президента страны Владимира Путина.



Кроме того, добавила Голикова, нужно также осуществить повторную вакцинацию 7,6 миллиона человек, переболевших или вакцинированных более чем полгода назад.



«Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны. В аналогичный период прошлого года суточный параметр заболеваемости составлял в среднем около шести тысяч человек. Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр — 20 тысяч ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», — отметила зампред правительства.

