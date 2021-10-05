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Голикова: Для достижения коллективного иммунитета прививку от COVID-19 должны сделать еще 35,9 млн россиян

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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения необходимых показателей коллективного иммунитета в России нужно первично привить от коронавируса еще 35,9 миллиона граждан. Об этом она сказала 5 октября на совещании с участием президента страны Владимира Путина.

Кроме того, добавила Голикова, нужно также осуществить повторную вакцинацию 7,6 миллиона человек, переболевших или вакцинированных более чем полгода назад.

«Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны. В аналогичный период прошлого года суточный параметр заболеваемости составлял в среднем около шести тысяч человек. Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр — 20 тысяч ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», — отметила зампред правительства.

Голикова также сообщила о том, что кабмин совместно с регионами обсуждают ряд мер борьбы с пандемией, которые обеспечат функционирование экономики и социальной сферы без локдауна.

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Комментарии (20)

guess
Когда твоя семья непосредственно участвует в производстве вакцин и предполагает феерически нажиться, хотя куда уж более, ещё и не такое скажешь! Но мы тебе, Голикова, ничего не должны!
DAE
Ага, конечно.
А потом вирус вдруг начнет «мутировать», и нужна будет ревакцинация, новые вакцины и так до бесконечности.
Litl_m
За последнюю неделю на работе заболело Ковидом 11 человек, 6 из них были привиты. Болезнь протекает в средней степени тяжести, очень сильный кашель и температура. О каком иммунитете после прививки может идти речь?
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