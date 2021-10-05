Российская пенсионерка грозилась взорвать подъезд, если ей не включат отопление

В Липецкой области полицейские задержали женщину, подозреваемую в ложном сообщении о «минировании» жилого дома. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, ранее судимая 61-летняя жительница города Лебедянь позвонила по номеру «112» и заявила, что заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не включат отопление. Экстренные службы сразу выехали на место, ничего опасного они не нашли.



Полиция задержала подозреваемую и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Женщине могут грозить штраф, ограничение свободы либо принудительные работы. Пенсионерку отпустили под подписку о невыезде.

