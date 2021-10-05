Петербургский международный экономический форум пройдет 15 — 18 июня 2022 года

Стали известны даты проведения 25-го, юбилейного, Петербургского международного экономического форума. Он пройдет 15 — 18 июня 2022 года. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе Росконгресса.
Страной-гостем в следующем году, как добавили в Росконгрессе, выступит Египет.
«Уже сегодня целый ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Там напомнили, что в этом году форум стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата, который смогли провести в эпоху коронавируса. Мероприятие посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны.
В 2020 году форум отменяли из-за эпидемиологической обстановки, обусловленной пандемией коронавируса. В рамках ПМЭФ-2021, как рассказывала «Фонтанка», Петербург заключил соглашений на общую сумму более 600 млрд рублей. Это на 420 млрд рублей больше, чем двумя годами ранее.