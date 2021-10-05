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Петербургский международный экономический форум пройдет 15 — 18 июня 2022 года

Заинтересованность в участии уже выразил «целый ряд стран».

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Стали известны даты проведения 25-го, юбилейного, Петербургского международного экономического форума. Он пройдет 15 — 18 июня 2022 года. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе Росконгресса.

Страной-гостем в следующем году, как добавили в Росконгрессе, выступит Египет.

«Уже сегодня целый ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Там напомнили, что в этом году форум стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата, который смогли провести в эпоху коронавируса. Мероприятие посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны.

В 2020 году форум отменяли из-за эпидемиологической обстановки, обусловленной пандемией коронавируса. В рамках ПМЭФ-2021, как рассказывала «Фонтанка», Петербург заключил соглашений на общую сумму более 600 млрд рублей. Это на 420 млрд рублей больше, чем двумя годами ранее.

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Комментарии (8)

265947515
Да да сразу всех участников закрыть в Ленэкспо, пусть в изоляции форумы проводят. Горожанам спокойней будет.
266229702
Щастье то какое..
Владислав М
А если будет 6-я волна ковида?
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