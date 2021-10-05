Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», авария случилась на пересечении проспекта Славы с Бухарестской улицей в направлении от улицы Типанова к Народной улице. На фотографиях с места ДТП видно три поврежденных автомобиля: у двух, стоящих на соседних полосах, разбиты «морды», у третьего перед ними вмята задняя часть. Врезался ли серебристый «Рено» в кого-то четвертого или участников было только трое, не уточняется.
Поврежденные машины занимают два левых ряда по проспекту Славы. По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту со стороны улицы Типанова затруднено. Пробка собралась и на Бухарестской улице, тянется она от улицы Димитрова.
В целом по городу сейчас обычные 4 балла. Утром аномальной загруженности дорог тоже не наблюдалось, были стандартные 6 баллов. Самые крупные пробки были:
- на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 8,3 км от поворота к станции 7-й километр до проспекта Наставников;
- на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 4,3 км от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского;
- на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны — 4,2 км от Прибрежной улицы до станции метро «Пролетарская» (там ремонтируют дорогу);
- на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.