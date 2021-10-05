Сотрудники ГИБДД ополчились на нарушителей скоростного режима , а автомобилисты — на камеры, которые эти нарушения фиксируют. Оружие мести — целлофановые пакеты и кефир.

Как сообщили 5 октября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, в Тосно к передвижному комплексу «Скат-ПП» подошёл неизвестный, натянул на него пакет и сфотографировал. На немой вопрос оператора ответил угрозой: «Я буду портить тебе жизнь каждый день, и пацаны тоже. Как появился, так и исчезни отсюда». После этого он скрылся и пока не возвращался. Камера не повреждена. Пакет с неё сняли, и она продолжила работу.

«Отметим, что на этом месте комплекс за пять дней зафиксировал больше 11 138 нарушений скорости (при разрешенных 40 км/ч часть машин при въезде в жилую зону несется гораздо быстрее)», — отмечают в дорожном комитете.



А в Буграх, что на границе с Петербургом, машину оператора залили молочкой. Пачку кефира мощным броском отправили в цель из проезжавшей мимо легковушки. Техника работает. Только лобовое и боковые стёкла долго отмывали после жирного кефира.



Летом трое мужчин напали на оператора камеры в Тосно, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Затем в ту же камеру мотоциклист метнул булыжник. Камень угодил в машину оператора.



«Треноги» ставятся по просьбам жителей, которые устают от лихачей в населённых пунктах. Практика показывает, что нахождение одного комплекса в течение недели-двух позволяет быстро стабилизировать обстановку. При этом «треноги» — государственное имущество, и их порча преследуется по закону», — отмечают в дорожном комитете.



За минувшие выходные сотрудники ГИБДД на дорогах Ленобласти поймали более 300 нарушителей скоростного режима. Есть несколько «лидеров», попавшихся дважды. А «чемпион» — петербургский гендиректор на «Порше Кайене».

