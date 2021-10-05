Превышение скорости стало причиной страшного ДТП на «Коле», где разбилась семья, ехавшая из Петрозаводска в Пулково, чтобы вылететь в Турцию, и погибли мать и двое детей. После этой аварии сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание «лихачам».



Как сообщает 5 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с помощью специальных приборов «Бинар» инспекторы в выходные поймали на дорогах Ленобласти около 300 нарушителей скоростного режима. Почти половина (140 человек) превышали больше чем на 40 км/ч.

