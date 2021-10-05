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ГИБДД нашла «чемпионов по скорости». Рекордсмен — директор на «Порше» со «Скандинавии»

На дорогах Ленобласти за два дня поймали 300 нарушителей скоростного режима

«Гонщиков» выявляли с помощью передвижных приборов «Бинар».

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ГУ МВД по Петербургу и области

Превышение скорости стало причиной страшного ДТП на «Коле», где разбилась семья, ехавшая из Петрозаводска в Пулково, чтобы вылететь в Турцию, и погибли мать и двое детей. После этой аварии сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание «лихачам».

Как сообщает 5 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с помощью специальных приборов «Бинар» инспекторы в выходные поймали на дорогах Ленобласти около 300 нарушителей скоростного режима. Почти половина (140 человек) превышали больше чем на 40 км/ч.

Есть и отдельные «герои». Три водителя попались два раза подряд на превышении на 60 км/ч. Им грозит лишение прав сроком до 1 года. Антирекорд установил гендиректор одной петербургской компании: он гнал по «Скандинавии» на Porsche Cayenne со скоростью 170 км/ч.

«Данные профилактические меры были приняты в связи с тем, что, как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима. <...> Подобные рейды дорожная полиция Петербурга будет проводить на постоянной основе. Главная цель — снижение травматизма и смертности на дорогах», — отмечается в сообщении главка.

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Комментарии (20)

266321064
Видел я этих "орлов" на скандинавии в воскресение, вовремя до 110 притормозил. Они стояли на 6! полосной трассе с бетонным отбойником, искусственным освещением и даже сеткой от животных. В сторону области к тому же, куда машин почти не было. При этом почему то скорость на этом участке ограничена так же как на обычной двух полоске - 90 км/ч. На М11 на 4-х полосной дороге! разрешили 130, а тут оставили 90, это нормально??? Сначала пусть приведут ограничения в соответствие здравому смыслу, а потом уж штрафуют и "пороги нештрафуемые" снижают. А с радарами стоят на действительно опасных участках - но это им не интересно, там "рекордов" не замеришь...
IgorSergeevich
Ночью пусть встанут со своим радаром, директор на Порше начинающим водителем покажется… там упражняются в максималке не только легковые, но и фуры спринт устраивают
Znatok78
То есть не по одной полосе с каждом направлении на федеральной трассе, не отсутствие разделительных барьеров и отбойников, а именно превышение скорости является причиной гибели и аварий. Ну всё, виноватых нашли, бюджет может спать спокойно, можно снова ничего не делать нашим доблестным властям .
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