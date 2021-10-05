ГУ МВД по Петербургу и области
Превышение скорости стало причиной страшного ДТП на «Коле», где разбилась семья, ехавшая из Петрозаводска в Пулково, чтобы вылететь в Турцию, и погибли мать и двое детей. После этой аварии сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание «лихачам».
Как сообщает 5 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с помощью специальных приборов «Бинар» инспекторы в выходные поймали на дорогах Ленобласти около 300 нарушителей скоростного режима. Почти половина (140 человек) превышали больше чем на 40 км/ч.
Есть и отдельные «герои». Три водителя попались два раза подряд на превышении на 60 км/ч. Им грозит лишение прав сроком до 1 года. Антирекорд установил гендиректор одной петербургской компании: он гнал по «Скандинавии» на Porsche Cayenne со скоростью 170 км/ч.
«Данные профилактические меры были приняты в связи с тем, что, как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима. <...> Подобные рейды дорожная полиция Петербурга будет проводить на постоянной основе. Главная цель — снижение травматизма и смертности на дорогах», — отмечается в сообщении главка.