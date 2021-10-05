Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» беглец Мавриди симулировал шизофрению, прятался в церкви и признал вину

Уголовное дело в отношении Александра Мавриди готовится к передаче в суд. Следователь Руслан Юсупов рассказал о том, как обвиняемый сбежал из изолятора.
Подробности уголовного дела РИА Новости 5 октября раскрыл замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК Руслан Юсупов. Он отметил, что до побега Мавриди признавал вину только частично, а теперь признал полностью.
Его обвиняют в убийстве, похищении и побеге. По словам Юсупова, адвоката Алексея Завгороднего Мавриди удерживал два года в своей квартире. При этом от его лица периодически родственникам юриста слали эсэмэски, а несколько раз под присмотром обвиняемого давали позвонить самому. Мавриди, по версии следствия, пришел к адвокату работать его помощником и узнал про имущество одинокого юриста.
Завгороднего нашли прикованным к кровати в ноябре 2020 года, когда оперативники пришли в квартиру Мавриди с обыском по делу об убийстве. Юсупов добавил, что юрист прошел реабилитацию и чувствует себя хорошо. От госзащиты он отказался, как и любовница убитого «колбасного короля».
Владимира Маругова, по словам следователя, Мавриди застрелил из арбалета просто из-за личной неприязни. По версии обвинения, вместе с Пашей Ахмедовым он ворвался в дом бизнесмена, связал его с сожительницей и вымогал деньги. Женщина смогла вырваться, вызвала полицию, но Маругов к моменту прибытия подмоги был уже мертв. «Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена. У них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за ее судьбу», — рассказал Юсупов о мотивах убийства.
По словам следователя, в изолятор Мавриди передали книги о шизофрении и других психических расстройствах и во время экспертизы он пытался имитировать душевные болезни. Однако эксперты распознали ложь и признали его полностью вменяемым.
По версии следствия, сбежать из изолятора в Истре 6 августа этого года обвиняемому помогли сообщники из соседней камеры, у которых был гаечный ключ. Вместе с ним побег совершили 4 человека, их нашли раньше и уже осудили.
В бегах Мавриди отрастил бороду, сбрил волосы на голове и носил маску. Он перемещался по разным городам Московской области, жил на заброшенной АЗС и в церкви. Поймали его в том числе по наводке кого-то из местных жителей.
Следствие заканчивает работу над уголовным делом. После ознакомления обвиняемого с материалами и утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.