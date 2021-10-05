В РАН предупредили о депопуляции. К 2036 году население России может уменьшиться на 12 миллионов

К 2036 году численность населения России, по пессимистическим прогнозам, может сократиться на 12 миллионов. Об этом сообщил академик РАН, профессор, завкафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института им. Склифосовского Александр Стрижаков.



«Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства. Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек», — цитирует Стрижакова 5 октября РИА Новости.

