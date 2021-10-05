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В РАН предупредили о депопуляции. К 2036 году население России может уменьшиться на 12 миллионов

России грозит депопуляция

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К 2036 году численность населения России, по пессимистическим прогнозам, может сократиться на 12 миллионов. Об этом сообщил академик РАН, профессор, завкафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института им. Склифосовского Александр Стрижаков.

«Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства. Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек», — цитирует Стрижакова 5 октября РИА Новости.

Академик РАН отметил также, что показатель перинатальной патологии в РФ остаётся достаточно высоким, однако показатели младенческой смертности снижены до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми. «Однако есть разрыв между городским и сельским населением, что говорит о необходимости совершенствования оказания помощи, в том числе маршрутизации беременных, проведения перинатальных консилиумов и привлечения высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул профессор Стрижаков.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минздраве назвали основную причину смертей в России.

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Комментарии (13)

Stargazer_5e4cc3b703773
Более элегантно было бы "оптимизируется на 3 миллиона".
mi_maleta
а с учетом того, что молодые люди те, что боле-менее с мозгами уезжают из России, то ситуация совсем печальна. Спасибо партии за это.
nuga
Счетчик населения показывает 143 млн,какие 146 млн,они давно умерли.в бюджете трехлетке запланированно агрессивное сокращение пенсионеров,в первый год на 700-800 тыс. Ковидобесие хорошо сокращает население и оправдывает заявленные цели в Давосе,озвученные Швабом и кивающей одобрям российской делегации .
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