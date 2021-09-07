Основную причину смертей в России назвали в Минздраве

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности как в стране, так и в мире. Об этом заявил министр российского здравоохранения Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше — 2021».



«Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации», — цитирует РИА Новости 7 сентября Мурашко.



Он отчитался о реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». За два года в России ввели в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования. «Необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек. В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет», — рассказал Мурашко.

