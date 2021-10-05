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Полицейский стал жертвой веселья на самой пьяной улице Петербурга

В Петербурге во время рейда пострадал полицейский

Думская улица в Петербурге вновь попала в криминальные сводки. Пока силовики сдували шарики и выносили алкоголь из баров, их коллеге досталось от желавшего продолжить вечеринку.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 октября, на фоне «клубного» рейда, который в выходные проходил в том числе на Думской улице, полицейские нашли нарушителя общественного порядка.

Мужчина, как заявляют, «мелко хулиганил» у дома № 2 около трёх часов ночи в воскресенье. Уезжать в отдел добровольно он не пожелал, спорил энергично.

«Причинил телесные повреждения полицейскому специального полка полиции ГУ МВД», — уточнили в ведомстве.

Выбить из строя сотрудника не удалось. Тот вернулся на службу после оказания медицинской помощи. Его обидчик так же быстро к своим делам не вернётся. Он получил протокол о мелком хулиганстве и 4 октября задержан на двое суток по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (318 УК).

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Комментарии (5)

IgorSergeevich
Наверное стопку за Навального поднял)
Семён Лобкотрясов
Очередной солевой рэмбо или по пьяной лавочке?
260569221
Стаканчик кинул? Или пробку от бутылки??
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