Полицейский стал жертвой веселья на самой пьяной улице Петербурга

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 октября, на фоне «клубного» рейда, который в выходные проходил в том числе на Думской улице, полицейские нашли нарушителя общественного порядка.
Мужчина, как заявляют, «мелко хулиганил» у дома
«Причинил телесные повреждения полицейскому специального полка полиции ГУ МВД», — уточнили в ведомстве.
Выбить из строя сотрудника не удалось. Тот вернулся на службу после оказания медицинской помощи. Его обидчик так же быстро к своим делам не вернётся. Он получил протокол о мелком хулиганстве и 4 октября задержан на двое суток по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (318 УК).