Полицейский стал жертвой веселья на самой пьяной улице Петербурга

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 октября, на фоне «клубного» рейда, который в выходные проходил в том числе на Думской улице, полицейские нашли нарушителя общественного порядка.



Мужчина, как заявляют, «мелко хулиганил» у дома № 2 около трёх часов ночи в воскресенье. Уезжать в отдел добровольно он не пожелал, спорил энергично.



«Причинил телесные повреждения полицейскому специального полка полиции ГУ МВД», — уточнили в ведомстве.



Выбить из строя сотрудника не удалось. Тот вернулся на службу после оказания медицинской помощи. Его обидчик так же быстро к своим делам не вернётся. Он получил протокол о мелком хулиганстве и 4 октября задержан на двое суток по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (318 УК).

