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Контрафактный алкоголь и закись азота с Думской в выходные выносили литрами

Антинаркотический рейд прошел на Думской

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Полиция Центрального района Петербурга вместе с оперативниками из УКОНа проверили 14 баров и ночных клубов в районе Думской улицы. Нашли все, что искали.

Об итогах рейда 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Оперативники выбрали 9 ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думской и набережной канала Грибоедова. Всего нашлось 34 десятилитровых баллона с закисью азота, забрали больше ста литров алкоголя непонятного происхождения. Владельцев заведений привлекут к административной ответственности.

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«Профилактическая работа уже приносит результаты. Если раньше приобрести шарик с закисью азота можно было практически в каждом ночном клубе центра Петербурга, то теперь количество заведений с такой услугой заметно сокращается», — отметили в МВД.

Самый яркий пример того, что бывает из-за «шариков», в 2019 году продемонстрировал Мурад Касымов. Он сбил несколько человек на Невском, двое скончались. Водитель приговорен к 8,5 года колонии. Как он объяснял сразу после аварии, он «просто отключился».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

266188950
а прикрыть этот бардак не судьба? нечем кормиться будет некоторым?
Аппаратчик мокрой классификации
А что, грядет день полицейского? :))
Марат Капранов
какие уютные клубы!
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