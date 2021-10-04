Полиция Центрального района Петербурга вместе с оперативниками из УКОНа проверили 14 баров и ночных клубов в районе Думской улицы. Нашли все, что искали.
Об итогах рейда 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Оперативники выбрали 9 ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думской и набережной канала Грибоедова. Всего нашлось 34 десятилитровых баллона с закисью азота, забрали больше ста литров алкоголя непонятного происхождения. Владельцев заведений привлекут к административной ответственности.
«Профилактическая работа уже приносит результаты. Если раньше приобрести шарик с закисью азота можно было практически в каждом ночном клубе центра Петербурга, то теперь количество заведений с такой услугой заметно сокращается», — отметили в МВД.
Самый яркий пример того, что бывает из-за «шариков», в 2019 году продемонстрировал Мурад Касымов. Он сбил несколько человек на Невском, двое скончались. Водитель приговорен к 8,5 года колонии. Как он объяснял сразу после аварии, он «просто отключился».