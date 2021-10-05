Серая пятнистая лошадь Солар, которая накануне убежала с соревнований в Луге, наконец, нашлась. Об этом «Фонтанке» 4 октября рассказала участница поисков, уточнив, что людям помогала служебная собака.



По ее словам, спортсмены уже отчаялись, когда прибыли кинолог Илья и его собака Ева. Всего несколько часов им понадобилось, чтобы разыскать лошадь — хотя в таких поисках Ева принимала участие всего лишь в первый раз. Раньше искать приходилось только наркотики и людей.