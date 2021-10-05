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Пропавшую в Луге лошадь-спортсменку нашли благодаря Еве

В Ленобласти нашли убежавшую с забега лошадь

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Серая пятнистая лошадь Солар, которая накануне убежала с соревнований в Луге, наконец, нашлась. Об этом «Фонтанке» 4 октября рассказала участница поисков, уточнив, что людям помогала служебная собака.

По ее словам, спортсмены уже отчаялись, когда прибыли кинолог Илья и его собака Ева. Всего несколько часов им понадобилось, чтобы разыскать лошадь — хотя в таких поисках Ева принимала участие всего лишь в первый раз. Раньше искать приходилось только наркотики и людей.

Фото: предоставила Анна Полякова
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3 октября лошадь Солар участвовала в соревнованиях на «Калгановском конном заводе». Она пробежала 80 километров, но на финише испугалась, скинула всадника и убежала в лес.

Фото: предоставила Анна Полякова

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