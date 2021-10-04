В Луге уже второй день ищут серую пятнистую лошадь по кличке Солар. Накануне, 3 октября, животное принимало участие в соревновании, пробежало 80 километров, но затем повело себя неожиданно странно.
«Пробеги проходили на «Калгановском конном заводе». На финише лошадь испугалась, скинула всадника и убежала в лес», — рассказала хозяйка питомицы 4 октября.
Что стало причиной страха животного — неизвестно. Возможно, пятнистая просто-напросто поскользнулась или увидела сородича. Местная жительница добавила, что за всадника можно не беспокоиться: из-за падения с лошади он не пострадал.
Хозяева ждут Солар дома, поэтому всех, кто знает что-либо о ее местоположении, просят звонить по номеру +7–951–687–43–34.