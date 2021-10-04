В Луге уже второй день ищут серую пятнистую лошадь по кличке Солар. Накануне, 3 октября, животное принимало участие в соревновании, пробежало 80 километров, но затем повело себя неожиданно странно.



«Пробеги проходили на «Калгановском конном заводе». На финише лошадь испугалась, скинула всадника и убежала в лес», — рассказала хозяйка питомицы 4 октября.

