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Робопес от Boston Dynamics стал чирлидером. Посмотрите, как он танцует на американском футбольном матче

Робот от Boston Dynamics исполнил танец с чирлидершами

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Робопес Спот, детище Boston Dynamics, станцевал с командой чирлидерш Mizzou Golden Girls. Видео выступления опубликовали 4 октября в Twitter-аккаунте компании.

В аккаунте чирлидерш отметили, что танец исполнялся в перерыве матча по футболу на стадионе Faurot Field в штате Миссури, и оставили комментарий: «Твой выход, Спот!»

Ранее роботы от Boston Dynamics попробовали себя в паркуре и безошибочно прошли полосу препятствий. Они научились адаптироваться к новым условиям: теперь их не нужно программировать для каждого отдельного прыжка.

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