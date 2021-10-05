Робопес Спот, детище Boston Dynamics, станцевал с командой чирлидерш Mizzou Golden Girls. Видео выступления опубликовали 4 октября в Twitter-аккаунте компании.
В аккаунте чирлидерш отметили, что танец исполнялся в перерыве матча по футболу на стадионе Faurot Field в штате Миссури, и оставили комментарий: «Твой выход, Спот!»
Spot took the field for a halftime show with @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls— Boston Dynamics (@BostonDynamics) October 4, 2021
in collaboration with @MizzouEngineer! Congrats on an amazing performance! pic.twitter.com/yQb3tpQsBI
Ранее роботы от Boston Dynamics попробовали себя в паркуре и безошибочно прошли полосу препятствий. Они научились адаптироваться к новым условиям: теперь их не нужно программировать для каждого отдельного прыжка.