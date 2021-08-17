Роботы Atlas впервые безошибочно прошли полосу препятствий на «площадке для паркура». Они научились адаптироваться к новым условиям: теперь их не нужно программировать для каждого отдельного прыжка. Об этом 17 августа рассказала пресс-служба компании Boston Dynamics, опубликовав в Twitter видеозапись тренировки роботов.
Parkour is the perfect sandbox for the Atlas team to experiment with new behaviors. Through jumps, balance beams, and vaults, we push Atlas to its limits to discover the next generation of mobility, perception, and athletic intelligence. https://t.co/xZRNVnhrkc pic.twitter.com/E0ssh45ZCi— Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 17, 2021
Создатели отмечают, что хотят довести механизмы «до предела возможностей». Возможно, умение робота делать сальто никогда не принесет коммерческой выгоды, но если машины станут такими же ловкими, как люди, откроются безграничные возможности, считают в компании.
Детища Boston Dynamics — не только спортсмены, но и танцоры: перед Новым годом организация выпустила видео, на котором четыре робота разных видов танцуют под хит 60-х.