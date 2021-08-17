FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Роботы от Boston Dynamics стали настоящими паркурщиками — посмотрите, как ловко они прыгают

Роботы Atlas впервые безошибочно прошли полосу препятствий на «площадке для паркура». Они научились адаптироваться к новым условиям: теперь их не нужно программировать для каждого отдельного прыжка. Об этом 17 августа рассказала пресс-служба компании Boston Dynamics, опубликовав в Twitter видеозапись тренировки роботов.

Создатели отмечают, что хотят довести механизмы «до предела возможностей». Возможно, умение робота делать сальто никогда не принесет коммерческой выгоды, но если машины станут такими же ловкими, как люди, откроются безграничные возможности, считают в компании.

Детища Boston Dynamics — не только спортсмены, но и танцоры: перед Новым годом организация выпустила видео, на котором четыре робота разных видов танцуют под хит 60-х.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Павел Михайлов
Да ерунда всё это. Вот когда свечка загорается в закрытой на замок комнате....
Аппаратчик мокрой классификации
Они всё украли у izhevsk dinamics!!! :)
f0ntan
Хана питерским крышам, по которым теперь будут прыгать роботы-паркурщики
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний