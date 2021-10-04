На родителей ребенка, которого полтора часа успокаивали спасатели в Красном Селе, составили протокол

Административный протокол составлен в отношении родителей, которые надолго оставили без присмотра маленького ребенка в квартире. Об этом 4 октября сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.



«Фонтанка» писала, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября. Родители ушли в магазин и оставили дома мальчика. Ребенок проснулся один и испугался. Он вышел на лоджию, плакал и звал маму. Местные жители заметили мальчика и вызвали спасателей. По их словам, ребенку на вид было около шести лет.

