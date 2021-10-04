На родителей ребенка, которого полтора часа успокаивали спасатели в Красном Селе, составили протокол

Административный протокол составлен в отношении родителей, которые надолго оставили без присмотра маленького ребенка в квартире. Об этом 4 октября сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.
«Фонтанка» писала, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября. Родители ушли в магазин и оставили дома мальчика. Ребенок проснулся один и испугался. Он вышел на лоджию, плакал и звал маму. Местные жители заметили мальчика и вызвали спасателей. По их словам, ребенку на вид было около шести лет.
Сотрудники МЧС протянули автолестницу на шестой этаж, ребенок гостеприимно распахнул створку шире. В ведомстве рассказали, что командир отделения провёл с мальчиком полтора-два часа. Развлекал, показывал игры на телефоне. Потом пришли родители, с ними провели беседу сотрудники полиции.
«Сотрудники МЧС и полиции дождались возвращения родителей, которые отлучались в магазин, запаха алкоголя от родителей не зафиксировано, семья полная, на учете не состояла, в отношении родителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района», — сообщили в аппарате детского омбудсмена.