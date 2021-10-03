О происшествии 3 октября рассказали в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». По словам жителей, плач ребёнка услышали в ночь с пятницы на субботу. Мальчик стоял на табуретке и опасно высовывался из окна дома на Красногородской улице. Соседи позвонили в службу спасения.
За развитием событий жители следили с балконов и с улицы. На шестой этаж протянули автолестницу, ребёнок гостеприимно распахнул створку шире.
Его мать, по словам соседей, вместе с сожителем отлучилась в круглосуточный алкомаркет, поход затянулся не меньше чем на полтора часа. Всё это время мальчика занимали сотрудники МЧС.
Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com
В ведомстве подтвердили случившееся. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения выехали на Красногородскую около одиннадцати часов вечера. Мальчик лет шести плакал на лоджии и звал маму. Поднявшемуся к нему сотруднику он рассказал, что проснулся один и испугался. Дверь квартиры была заперта на ключ, изнутри её было не открыть. Вскрывать её не стали — у полиции было понимание, что женщина неподалёку и в ближайшее время должна вернуться. Ждать её вместе с мальчиком остался командир отделения.
«Командир отделения провёл с ребёнком полтора-два часа. Развлекал, показывал игры на телефоне. Потом пришли родители, с ними провели беседу сотрудники полиции», — рассказали в МЧС.