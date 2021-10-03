О происшествии 3 октября рассказали в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». По словам жителей, плач ребёнка услышали в ночь с пятницы на субботу. Мальчик стоял на табуретке и опасно высовывался из окна дома на Красногородской улице. Соседи позвонили в службу спасения.

За развитием событий жители следили с балконов и с улицы. На шестой этаж протянули автолестницу, ребёнок гостеприимно распахнул створку шире.



Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com Поделиться Поделиться







Его мать, по словам соседей, вместе с сожителем отлучилась в круглосуточный алкомаркет, поход затянулся не меньше чем на полтора часа. Всё это время мальчика занимали сотрудники МЧС.



Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com