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Два дня назад руководство «Ленфильма» в присутствии министра культуры Ольги Любимовой и вице-премьера Татьяны Голиковой сообщило о продаже имущественного комплекса на Тамбасова, 5, лит. А, как о «свершившемся факте». Однако юридически продажи активов киностудии не было. Ее запретили судебные приставы. Аукцион - чисто технически - тоже не состоялся.

При подготовке этого материала корреспонденты «Фонтанки» искали в словарях определения слова «продажа» и переслушивали записи на предмет «вдруг показалось». Но нет. «Долги студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращают деньги. Это все происходит вот сейчас, днями», - перечислял на совещании с представителями кабмина председатель совета директоров АО «Ленфильм» Фёдор Бондарчук.



«16 сентября состоялся аукцион, продана [площадка на] Тамбасова по цене 1 миллиард 545 миллионов. Победителем аукциона стала компания «Росстройинвест», — вторил ему директор киностудии Фёдор Щербаков.

Аукцион действительно должен был состояться на площадке Российского аукционного дома 16 сентября. В состав лота вошли: доля «Ленфильма» в земельном участке площадью почти 10 га, пять нежилых помещений и три здания. В них ремонтировались старинные автомобили, участвующие в съемках. Киностудия пыталась расстаться с непрофильным активом много лет: его продажа значилась еще в планах развития киностудии, составленных предыдущими ее директорами. Начальная цена лота с 2,1 млрд в 2016 году упала до 1,6 млрд к 2018-му. На сентябрьском аукционе стартовая цена лота значилась 1,545 млрд рублей.

Однако, как следует из данных РАД, аукцион автоматически был признан несостоявшимся, поскольку в нем участвовал только один потенциальный покупатель. Нетрудно догадаться, что это и был «Росстройинвест», который в июле 2021 года уже приобрел https://nsp.ru/29097-rsti-idyot-v-kino маленькие доли участка (около 6%) на Тамбасова у компаний «Морел Майнос» и «Калипсо». Таким образом, застройщик получил преимущественное право при покупке самой крупной, «ленфильмовской», доли.



С несостоявшихся торгов прошло почти три недели. На 4 октября доля «Ленфильма» до сих пор не переоформлена на РСТИ, то есть сделка фактически не закрыта. Сделать это мешают запреты на совершение сделок с имуществом, наложенные судебными приставами. Причем свежий запрет на регистрационные действия с самым лакомым активом - землей - утвержден постановлением органа судебных приставов от 14 сентября, за два дня до проведения аукциона.



Владения «Ленфильма» на улице Тамбасова Фото: «Фонтанка.ру» / архив Владения «Ленфильма» на улице Тамбасова Фото: «Фонтанка.ру» / архив Владения «Ленфильма» на улице Тамбасова Фото: «Фонтанка.ру» / архив Владения «Ленфильма» на улице Тамбасова Фото: «Фонтанка.ру» / архив Владения «Ленфильма» на улице Тамбасова Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Покупатель, разумеется, знал о множестве ограничений. О них прямым текстом сообщается напротив каждого объекта в проекте договора купли-продажи, опубликованном на сайте РАД. Также там есть положение, по которому документ вступает в силу с даты совершения продавцом ряда действий, в том числе «прекращения всех (ограничений) обременений Объекта в виде запретов сделок с имуществом, запретов совершать регистрационные действия».

«Стороны установили ориентировочный срок совершения указанных в настоящем пункте действий – 30 (тридцать) рабочих дней, продлеваемый в зависимости от действий (бездействия) единственного акционера Продавца, сособственника, судебного пристава-исполнителя и Росреестра», - говорится в проекте договора.



В «Ленфильме» отнекиваться не стали. «Одно из условий сделки – снятие ограничений. Большая часть уже снята. Остальные находятся в процессе технического снятия», – сказали в пресс службе киностудии. В РСТИ «Фонтанке» тоже сообщили, что компания работает над снятием ограничений. Видимо, поэтому в компании пока не стали говорить о том, как собираются использовать участок на Тамбасова.

О том, что сделка еще не прошла и говорить о планах на использование территории пока рано «Фонтанке» сказал и председатель совета директоров холдинга РСТИ Федор Туркин. Он признался, что недостаточно глубоко погружен в этот проект, чтобы ответить на вопрос, будут ли ограничения сняты за счет застройщика.

«Могу сказать одно, “Росстройинвест” всегда действует в рамках закона. Если надо заплатить - заплатим, если не надо заплатить - не заплатим. Это же такие процедуры, которые никак не по закону не сделать. Все четко по закону», - заверил он. Впрочем, и так нет сомнений в том, что дело будет доведено до конца.



По данным СПАРК, в отношении АО «Ленфильм» за все время было открыто 108 исполнительных производств на общую сумму около 54,5 млн рублей. Около половины этой суммы приходится на взыскания, связанные с налогами и сборами. Исполнительные производства на общую сумму 17 млн рублей сейчас завершены. Непогашенными остаются взыскания на сумму более 37 млн рублей.

О том, какой именно долг сделал невозможным совершение сделки с площадкой «Ленфильма» на улице Тамбасова, стороны не распространяются. Судя по данным Росреестра, портала Службы судебных приставов, речь может идти о совсем небольшом, всего в несколько сотен тысяч рублей долге, возникшем из-за неуплаченных штрафов Ростехнадзора. Однако в теории, прежде чем снять судебный запрет, придется расквитаться с куда большими долгами. В проекте договора между «Ленфильмом» и покупателем прямо говорится, что это должен сделать продавец.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

