ООН: Риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня

Враждебность в отношениях между государствами привела к тому, что риск использования ядерного оружия достиг неприемлемого уровня.



«Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым», — заявила 4 октября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании первого комитета 76-й сессии Генассамблеи по вопросам разоружения (цитата по ТАСС).



Она добавила, что планете угрожают не только ядерные, но и обычные вооружения, которые продолжают накапливаться странами. По словам Накамицу, глобальные военные расходы в 2020 году составили почти 2 трлн долларов, по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 2,6%.

