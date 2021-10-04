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ООН: Риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня

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Враждебность в отношениях между государствами привела к тому, что риск использования ядерного оружия достиг неприемлемого уровня.

«Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым», — заявила 4 октября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании первого комитета 76-й сессии Генассамблеи по вопросам разоружения (цитата по ТАСС).

Она добавила, что планете угрожают не только ядерные, но и обычные вооружения, которые продолжают накапливаться странами. По словам Накамицу, глобальные военные расходы в 2020 году составили почти 2 трлн долларов, по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 2,6%.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война Америки с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

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