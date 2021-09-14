Пентагон: война США с Китаем и Россией разрушит мир

Война США с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира. Об этом 13 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Джона Хайтена.



Генерал назвал холодную войну наиболее значительной конфронтацией между двумя великими державами в то время, поскольку обе обладали «огромным арсеналом ядерного оружия».

«С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику. Это будет плохо для всех, поэтому мы должны убедиться, что не пойдем по этому пути», — отметил Хайтен.