Суд отказал в восстановлении студентке журфака СПбГУ, работавшей в «Команде 29»

Василеостровский районный суд отказал бывшей студентке журфака Елене Скворцовой в иске к Санкт-Петербургскому государственному университету. Девушка просила признать её отчисление незаконным и выплатить ей моральную компенсацию.



Об отказе в иске сообщила объединенная пресс-служба судов города 4 октября. Сама Скворцова заявила «Фонтанке», что не знает о причинах отказа, однако намерена подавать апелляцию после получения мотивировочной части решения.



Напомним, что Елену Скворцову, работавшую в правозащитном проекте «Команда 29», отчислили с журфака из-за прохождения практики в ненадлежащем медиа (студенческом издании «Развилка»), при этом её однокурсникам, проходившим практику там же, её зачли.

