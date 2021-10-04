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Суд отказал в восстановлении студентке журфака СПбГУ, работавшей в «Команде 29»

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Василеостровский районный суд отказал бывшей студентке журфака Елене Скворцовой в иске к Санкт-Петербургскому государственному университету. Девушка просила признать её отчисление незаконным и выплатить ей моральную компенсацию.

Об отказе в иске сообщила объединенная пресс-служба судов города 4 октября. Сама Скворцова заявила «Фонтанке», что не знает о причинах отказа, однако намерена подавать апелляцию после получения мотивировочной части решения.

Напомним, что Елену Скворцову, работавшую в правозащитном проекте «Команда 29», отчислили с журфака из-за прохождения практики в ненадлежащем медиа (студенческом издании «Развилка»), при этом её однокурсникам, проходившим практику там же, её зачли.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Студентка молодец, пусть не расстраивается, СПбГУ в настоящее время - только корки диплома, ничего более. А честному и толковому человеку всегда занятие найдется. А это исключение пусть пятном ляжет на трусов и лизоблюдов.
265984735
Возникает ощущение, что вуз и суд нарушают конституционный принцип о равенстве.
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