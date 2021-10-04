По роману о спецслужбах автора «Петровых в гриппе» снимут фильм

Российская кинокомпания Hype Film взялась за работу над вторым фильмом по роману Алексея Сальникова, подтвердил 4 октября «Фонтанке» сам писатель. На этот раз выбор кинематографистов пал на его первое сочинение, абсурдистский роман о спецслужбах «Отдел».



Подробности экранизации пока не разглашаются.



Роман «Отдел» Алексей Сальников написал «в стол» за несколько лет до «Петровых в гриппе», которые сделали его знаменитым. «Отдел» рассказывает о таинственной силовой структуре, деятельность которой не укладывается в рамки человеческого здравомыслия. Сальников, как и в «Петровых…», описывает в «Отделе» провинциальную жизнь среднестатистического человека и помещает его в абсурдные, фантасмагорические обстоятельства.

