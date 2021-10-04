Начальником аппарата спикера ЗакСа стал Гриневич. Он работал у Бельского в Смольном

В Законодательном собрании Петербурга начались кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе городского парламента 4 октября, у нового спикера Александра Бельского сменился начальник аппарата.
Должность главы аппарата занял Константин Гриневич. Ранее он также трудился с Бельским, будучи главой аппарата вице-губернатора. До этого Гриневич работал в комитете по территориальному развитию начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления. Гриневич — выходец из муниципалов, карьеру чиновника он начинал в местной администрации Ломоносова.
Ранее начальником аппарата в Законодательном собрании был Юрий Таничев. Он — старожил городского парламента. Свою карьеру он начинал при председателе ЗакСа Сергее Тарасове, погибшем в «Невском экспрессе».