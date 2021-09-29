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За пост спикера петербургского парламента поборолись трое. Выиграл Бельский

Спикером ЗакСа Петербурга выбрали Александра Бельского

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 29 сентября выбрало нового спикера. Им стал бывший вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Бельского на этот пост предложила фракция «Единая Россия». Его личностные качества отметил глава фракции Павел Крупник. Сам Бельский заметил, что знаком со многими депутатами. «Основная задача парламента, чтобы мы, невзирая на политические взгляды, вместе работали над законами на благо города и жителей», — заявил он.

Фракция КПРФ выдвинула в качестве альтернативы Бельскому депутата Вячеслава Бороденчика, уже 15 лет состоящего в партии. Он, по словам лидера коммунистов Романа Кононенко, готов искать компромиссы. Сам Бороденчик заявил о намерении организовать работу Законодательного собрания открыто.

Яблочники предложили на этот пост Александра Шишлова. Он заверил коллег, что истина рождается в спорах, и только представитель парламентского меньшинства сможет организовать работу с учетом мнений всех фракций.

Из 49 проголосовавших Бельского поддержали 40 депутатов, Бороденчика шестеро, Шишлова трое.

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Комментарии (2)

Antipode
Интересно кто за кого голосовал.
Clondike
Как обычно, СР, и лдпр продались ер 😂😂😂
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