За пост спикера петербургского парламента поборолись трое. Выиграл Бельский

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Бельского на этот пост предложила фракция «Единая Россия». Его личностные качества отметил глава фракции Павел Крупник. Сам Бельский заметил, что знаком со многими депутатами. «Основная задача парламента, чтобы мы, невзирая на политические взгляды, вместе работали над законами на благо города и жителей», — заявил он.



Фракция КПРФ выдвинула в качестве альтернативы Бельскому депутата Вячеслава Бороденчика, уже 15 лет состоящего в партии. Он, по словам лидера коммунистов Романа Кононенко, готов искать компромиссы. Сам Бороденчик заявил о намерении организовать работу Законодательного собрания открыто.

