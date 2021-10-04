Италия приостановила процесс выдачи лидера борьбы за независимость Каталонии

До выяснения вопроса о неприкосновенности Карлоса Пучдемона как депутата Европарламента процесс по делу о его экстрадиции приостановлен. В прошлый раз испанцам отказали в Бельгии.

О приостановке процесса написал сам Пучдемон 4 октября. Суд на Сардинии прислушался к прокуратуре Италии, которая потребовала прояснить права каталонца как депутата Европарламента. Аналогичный вопрос о его неприкосновенности не позволил экстрадировать Пучдемона из Бельгии несколько лет назад. Позже сообщалось, что такой депутатской привилегии его лишили.