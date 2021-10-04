FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Италия приостановила процесс выдачи лидера борьбы за независимость Каталонии

1
Печать

До выяснения вопроса о неприкосновенности Карлоса Пучдемона как депутата Европарламента процесс по делу о его экстрадиции приостановлен. В прошлый раз испанцам отказали в Бельгии.

О приостановке процесса написал сам Пучдемон 4 октября. Суд на Сардинии прислушался к прокуратуре Италии, которая потребовала прояснить права каталонца как депутата Европарламента. Аналогичный вопрос о его неприкосновенности не позволил экстрадировать Пучдемона из Бельгии несколько лет назад. Позже сообщалось, что такой депутатской привилегии его лишили.

Пучдемона задержали 24 сентября на Сардинии, куда он прилетел ради фольклорного праздника с участием каталонцев.

В 2017 году Пучдемон был организатором референдума, на котором решался вопрос об отделении провинции от королевской Испании. Каталонцы, несмотря на жесткие действия полиции и попытки остановить голосование, поддержали выход из состава страны. Пучдемона назвали мятежником, ему пришлось уехать из страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Anatoly_spb
лет на 25 загремит, когда его все таки выдадут
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний