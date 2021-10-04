Италия приостановила процесс выдачи лидера борьбы за независимость Каталонии

До выяснения вопроса о неприкосновенности Карлоса Пучдемона как депутата Европарламента процесс по делу о его экстрадиции приостановлен. В прошлый раз испанцам отказали в Бельгии.
О приостановке процесса написал сам Пучдемон 4 октября. Суд на Сардинии прислушался к прокуратуре Италии, которая потребовала прояснить права каталонца как депутата Европарламента. Аналогичный вопрос о его неприкосновенности не позволил экстрадировать Пучдемона из Бельгии несколько лет назад. Позже сообщалось, что такой депутатской привилегии его лишили.
Пучдемона задержали 24 сентября на Сардинии, куда он прилетел ради фольклорного праздника с участием каталонцев.