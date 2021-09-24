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Лидера каталонцев в борьбе за независимость от Испании задержали на Сардинии

Каталонский лидер прилетел на Сардинию на фольклорный праздник соотечественников, но был задержан в аэропорту. Карлос Пучдемон уехал из Барселоны четыре года назад, а в марте 2021-го он лишился депутатского иммунитета.

Обвиненный Мадридом в подстрекательстве к мятежу Карлос Пучдемон снова под угрозой выдачи испанским властям. Как сообщает EuroNews, его задержали в аэропорту города Альгеро на Сардинии. Сейчас решается вопрос о том, есть ли основания экстрадировать его на родину. Отмечается, что в Италию Пучдемон прилетел на фольклорный праздник каталонской культуры.

В 2017 году Пучдемон был организатором референдума, на котором решался вопрос об отделении провинции от королевской Испании. Каталонцы, несмотря на жесткие действия полиции и попытки остановить голосование, поддержали выход из состава страны.

Пучдемона назвали мятежником, ему пришлось уехать из страны. Бельгийцы не выдали его из-за депутатского иммунитета в Европарламенте. Однако в марте этого года действовать он перестал.

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Комментарии (5)

Brevnault
Ничего, вернется еще Барселона в родную гавань! И мост построим.
VF812
надеюсь, итальянцы будут разумны
Illusive Man
Что можно Юпитеру, не дозволено быку!
Что можно рукопожатному вассалу НАТО, не дозволено бедному колхознику Лукашенко, или это это другое?
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