Лидера каталонцев в борьбе за независимость от Испании задержали на Сардинии

Каталонский лидер прилетел на Сардинию на фольклорный праздник соотечественников, но был задержан в аэропорту. Карлос Пучдемон уехал из Барселоны четыре года назад, а в марте 2021-го он лишился депутатского иммунитета.
Обвиненный Мадридом в подстрекательстве к мятежу Карлос Пучдемон снова под угрозой выдачи испанским властям. Как сообщает EuroNews, его задержали в аэропорту города Альгеро на Сардинии. Сейчас решается вопрос о том, есть ли основания экстрадировать его на родину. Отмечается, что в Италию Пучдемон прилетел на фольклорный праздник каталонской культуры.
В 2017 году Пучдемон был организатором референдума, на котором решался вопрос об отделении провинции от королевской Испании. Каталонцы, несмотря на жесткие действия полиции и попытки остановить голосование, поддержали выход из состава страны.
Пучдемона назвали мятежником, ему пришлось уехать из страны. Бельгийцы не выдали его из-за депутатского иммунитета в Европарламенте. Однако в марте этого года действовать он перестал.