Чья беда, что мы не замужем, или «Нормальные мужики» и где они обитают

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Сразу оговорюсь — я за «Домострой». Очень содержательный текст. Но беда в том, что мужчины и женщины читают его по-разному. Как будто разными местами. Какого мужика ни спроси, про что «Домострой», ухмыльнется и начнет нести чепуху: «про то, как правильно бить жену», «что бабу можно воспитывать вожжами», «что мужик в доме главный».

Ребята, у меня для вас плохие новости (от пятнадцатого века нашей эры). В «Домострое» вообще ни слова нет про то, что кого-то можно бить вожжами, даже лошадь. Иначе бы он назывался «Домобой» или как-то еще. «Домострой» — преимущественно про то, что в жилых помещениях, построенных мужем, должно быть всякое и разное — от запасов моченых яблок до заморских холстов и, между прочим, слуг. А жена при всем этом хозяйстве — эффективный менеджер верхнего звена. Но от большинства почитателей «Домостроя» эта простая мысль почему-то ускользает. Наверное, махать вожжами проще, чем строить дом с клетями и подклетями, где этим вожжам определено место. Возможно, это и есть радикальный феминизм, но предки бы очень удивились.



Теперь расскажу, почему мои подруги восприняли выступление Андрея Цыганова как личное оскорбление. «Я бы с радостью родила, да не от кого!» — вот почему.

Дано: женщина, тридцать с небольшим, образование высшее, постоянная работа со средней, но стабильной зарплатой, собственная квартира, купленная в ипотеку (и на первый взнос тоже накопила сама, между прочим). Возможно, даже какой-никакой автомобиль есть, и водит она получше некоторых, так что эту линию дискуссии отсекаем сразу. И у этой женщины есть, представьте себе, мозги. С мужчиной, у которого интеллектуальный диапазон, как у амебы, ей скучно. А на людях — так и вовсе стыдно. Да, этот мужчина в состоянии оплатить ее кофе и билет в кино. Возможно, он даже в курсе, что такое зона G и как там все работает. Но дальше-то что с ним делать? С кашей есть? «Мне с ним поговорить не о чем», — объясняет мне очередная подруга, почему едва замаячивший на горизонте претендент только что получил отставку. Да потому, что размножать такого человека не хочется.



Вот только не надо мне говорить, что это преступление против демографии и, если мы немедленно не размножимся с кем бог послал, за нас это сделают солдаты НАТО. Или восточные народы, придерживающиеся традиционного уклада тысячелетней выдержки. Динозавры вымерли не потому, что метали яйца медленнее, чем млекопитающие рожали. Выжили самые приспособленные, а тормоза эволюции стали экспонатами в их музеях.

Слышу, слышу отчаянный вопль с галерки: «Бабы зажрались!»

Нет, ребята, напротив. Планочка постоянно снижается.

Современная незамужняя россиянка не ищет принца на белом «мерине». Не ждет серенад под окнами и не измеряет ожидания в каратах. Не надо носить нас на руках, мы и сами отлично ходим. Но поговорите с нами наконец о чем-то осмысленном. Только не пытайтесь давить интеллектом, это мы и сами можем. Заинтересуйте нас. Мозг, знаете ли, самая важная эрогенная зона. Его, как известно, надо возбуждать, а не трахать.

Но это все, конечно, прелюдия. Главная проблема, конечно, в другом.

Современная незамужняя россиянка, возможно, готова родить хоть завтра, даже если выйти замуж так и не посчастливится. Поверьте, таких женщин гораздо больше, чем мужчин, которые стремятся к традиционному браку. И здесь против демографии начинает работать экономика.



В нашей стране ответственная женщина с высшим образованием, нормальной постоянной работой и ипотекой не имеет шансов самостоятельно вырастить ребенка, даже если очень хочет. Какая бы зарплата у нее ни была, максимальная декретная выплата — 340 тысяч на 4,5 месяца, то есть около 79 тысяч на каждый месяц. Потом можешь найти весьма гипотетические ясли для своего ребенка и валить дальше работать, кукушка такая. Или уйти в отпуск по уходу за ним до 1,5 года. Там максимальная выплата сейчас около 29 тысяч рублей. Вычитаем ипотечный взнос — останется разве что на веревку и мыло. Откладывать на свой декретный отпуск надо было чуть ли не со студенческой скамьи, но кто же знал.

А теперь представьте себе, что у моей современной незамужней россиянки с работой и ипотекой есть одноклассница. Которая в школе кое-как перебивалась на «троечки», а лет в 17, пока другие штурмовали приемные комиссии в вузы, забеременела в первый раз. Спустя четыре года вместо диплома о высшем образовании у нее уже трое детей и стандартный набор пособий для многодетных и малоимущих. Возможно, купленная на материнский капитал квартира в провинции. Одноклассница ведь так нигде и не училась, кроме школы, и никогда нигде не работала. Живет такая многодетная мама скудно и очень зависит от мер социальной поддержки, мужа (если он не сбежал туда, где лучше кормят) и добрых родственников. Что будет делать, когда дети вырастут и пособия закончатся, не знает. Но всегда есть вариант родить еще одного, чтобы удельный вес несовершеннолетних детей в семье как можно дольше оставался постоянным. И вообще — дал бог зайку, даст и лужайку. В том числе из налогов, которые платит та дурочка, что всю жизнь учится и работает.



Это не социальная справедливость, это маргинализация населения. И одноклассница, выбравшая в качестве жизненной стратегии рожать, пока получается, конечно, в этом невиновата. Система загоняет ее в тупик. Я думаю, рассказывать о том, как сложно стать кем-то после декрета, никому не надо.

Да что там, после декрета женщина с ребенком становится человеком второго сорта. На работу не возьмут: кому нужен сотрудник, который постоянно сидит с мелкими на больничном? Если брак распался — будешь носить клеймо «б/у с прицепом», шансы построить нормальную личную жизнь резко снижаются. На улице, в автобусе, в магазине и в поликлинике отныне придется вести себя максимально тихо, незаметно, непритязательно. Или нести тяжелый социальный крест «яжематери» и вести непрекращающуюся позиционную войну против всех и сразу. Потому что мать — это святое, гори оно все синим конем.

А теперь — ответ на ключевой вопрос. В одном многодетный отец Андрей Цыганов прав. Панацея от всего этого экзистенциального ужаса только одна — «нормальный мужик». Где его искать? Внутри себя, девочки. Не в том смысле, что остается только его родить (что тоже вариант, если не углубляться в психоанализ). В нынешней ситуации женщине, чтобы не сойти с ума от несовершенства окружающих людей другого пола, только и остается, что самой быть ответственной, интересной, внимательной и любящей. И прежде всего по отношению к себе. Ну что вы, в самом деле, сами себе кофе и билет в кино не купите? Заботьтесь о себе, будьте в ресурсе, копите на декретный отпуск. Возможно, рядом с вами даже появится — нет, не «нормальный мужик», а партнер. С которым можно будет вести интересный разговор на равных. И который сможет сварить кашу и погладить одежду, не дожидаясь, пока вы его обслужите.



Потому что есть же вещи, которые все люди делают одинаковыми местами, вне зависимости от пола.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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