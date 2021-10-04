В Кремле прокомментировали «Архив Пандоры». Богатств «ближайшего окружения Путина» не увидели

Пресс-секретарь российского президента назвал «набором голословных утверждений» сведения из «архива Пандоры». Публикация не станет поводом для проверок.

«Мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина», — цитирует 4 октября заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, в Кремле «хорошо известна» стоящая за расследованием организация журналистов. Песков уверен, что публикация не должна быть поводом для каких-то проверок.

Он также добавил, что «архив» показал роль США как крупнейшего офшора.