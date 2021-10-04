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В Кремле прокомментировали «Архив Пандоры». Богатств «ближайшего окружения Путина» не увидели

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Пресс-секретарь российского президента назвал «набором голословных утверждений» сведения из «архива Пандоры». Публикация не станет поводом для проверок.

«Мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина», — цитирует 4 октября заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, в Кремле «хорошо известна» стоящая за расследованием организация журналистов. Песков уверен, что публикация не должна быть поводом для каких-то проверок.

Он также добавил, что «архив» показал роль США как крупнейшего офшора.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ рассекретил 3 октября отчетность офшорных регистраторов, которыми пользовались действующие и бывшие политики и чиновники по всему миру. Каждая седьмая компания из 27 тысяч упомянутых ведет в Россию. Многие страны уже отреагировали намерением провести проверку опубликованных данных.

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Комментарии (26)

Yksy
Не будь кукловодом этого расследования Сорос, можно было бы даже почитать.
А так...
266292585
Сидишь такой в часах за 49 мультов и думаешь?! Где эти скрытые богатства?!
***_555
А Маша-плясунья уже обвинила проклятый Запад в укрывательстве офшоров, используя отчёт.
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