До семи лет за минуту веселья. Защитник стрелявшего на Пулковском шоссе рассказал иную версию событий

«Стрельбы не было. Был один выстрел, сделанный из охолощенного оружия холостым патроном. С технической и юридической точки зрения, такое оружие не «стреляет», а производит имитацию выстрела, как хлопушка. Сделал он это ради забавы, не полностью отдавая себе отчет в том, что это может не понравиться кому-то. Из такого «оружия» невозможно причинить никому вред, это даже не пневматика», — считает Серебряков.

Защитник арестованного по делу о хулиганской стрельбе на Пулковском шоссе Арсена Чучуева рассказал альтернативную версию событий корреспонденту «Фонтанки» 4 октября. По словам адвоката Георгия Серебрякова, его подзащитный стал жертвой спонтанного желания и юридической недальновидности.

По словам адвоката, в момент стрельбы в машине было два человека — Чучуев и водитель. Они ехали встречать друзей из аэропорта. На обратном пути задержали четверых. Поэтому, настаивает защитник, информация о 4 дагестанцах в машине и стрельбе ради впечатления дамы неверна.

Господин Чучуев об уголовной ответственности за стрельбу из охолощенного оружия не знал.

«Он ранее не судим ни в Дагестане, ни в любом другом субъекте РФ, к административной ответственности тоже не привлекался. Поэтому такие «тонкости» юридического мира ему были неизвестны. Конкретно данный случай не соотносится с теми, которые мы видели в Интернете, где «бравые горцы» ездят по городу и стреляют очередями, высунувшись в окно. Здесь ситуация несколько другая», — подчеркнул защитник.

28-летний предприниматель из Дагестана Арсен Чучуев накануне был арестован. В машине, кроме охолощенного автомата, нашли муляж гранаты и нож. Подозреваемый — предприниматель. Он торгует овощами и фруктами.