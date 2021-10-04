FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В России с начала года изготовили около 170 млн полных комплектов вакцин от COVID-19

В 2021 году в РФ планируется произвести 300 комплектов всех вакцин от коронавируса

1
Печать

С начала года в России произведено почти 170 млн полных комплектов всех отечественных вакцин от коронавируса. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед» 4 октября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«За период с января на 1 октября произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

За весь 2021 год, по словам министра, планируется произвести более 300 млн полных комплектов вакцин. «Мы только вчера говорили с представителями наших крупнейших фармкомпаний, «Генериум» и «Биокад», которые только за сентябрь произвели двухкомпонентных доз «Спутника V» 40 млн доз, и планируется до конца года произвести еще около 150 (млн доз. — Прим. ред.), то есть в этом году мы выйдем на параметр 300 млн плюс», — отметил Мантуров.

Ранее «Фонтанка» писала, что у ВОЗ, по данным Минздрава, нет претензий к российской вакцине «Спутник V», а все вопросы у организации возникли только по документам.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Хорошъ
"300 комплектов" ? миллионов пропущено?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний