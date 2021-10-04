В России с начала года изготовили около 170 млн полных комплектов вакцин от COVID-19

С начала года в России произведено почти 170 млн полных комплектов всех отечественных вакцин от коронавируса. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед» 4 октября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«За период с января на 1 октября произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин», — цитирует Мантурова «Интерфакс».
За весь 2021 год, по словам министра, планируется произвести более 300 млн полных комплектов вакцин. «Мы только вчера говорили с представителями наших крупнейших фармкомпаний, «Генериум» и «Биокад», которые только за сентябрь произвели двухкомпонентных доз «
Ранее «Фонтанка» писала, что у ВОЗ, по данным Минздрава, нет претензий к российской вакцине «