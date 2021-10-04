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За ночь полицейские нашли мужчину с пистолетом на «Фольксвагене», который подрезал коляску и прижал людей к трамваю на Мужества

На Пискаревском проспекте задержали «Фольксваген», водитель которого пугал людей пистолетом

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Дорожное хамство у трамвая в Выборгском районе Петербурга довело водителя до уголовного дела.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины пятого утра полицейские нашли автомобиль «Фольксваген», объявленный в розыск после конфликта у трамвайной остановки на Мужества, у дома 10 по Пискаревскому проспекту.

В машине были 23-летний неработающий водитель и его 22-летний пассажир. У водителя полицейские изъяли травматический пистолет.

Именно им, полагают в МВД, он угрожал людям, недовольным его поведением 2 октября на остановке на проспекте Мужества. Водитель черного «Фольксвагена» подъехал вплотную к вагону остановившегося трамвая, так, что зацепил коляску, которую мать выносила из трамвая. Ребёнок, по счастью, не пострадал. Когда пешеходы стали кричать вслед автомобилисту, водитель «Фольксвагена» вышел выяснять отношения, а в руке у него был предмет, похожий на пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Водитель задержан, а его пассажира опросили в качестве свидетеля и отпустили.

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Комментарии (9)

263866411
Полицейским респект за оперативность
266155755
Росбалт пишет, что Volkswagen был с дагестанскими номерами.
266219793
Этого подонка можно закрывать на все 146%. Сперва вышел без оружия, затем вернулся в авто за оружием, умысел на лицо.
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