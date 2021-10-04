За ночь полицейские нашли мужчину с пистолетом на «Фольксвагене», который подрезал коляску и прижал людей к трамваю на Мужества

Дорожное хамство у трамвая в Выборгском районе Петербурга довело водителя до уголовного дела.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины пятого утра полицейские нашли автомобиль «Фольксваген», объявленный в розыск после конфликта у трамвайной остановки на Мужества, у дома 10 по Пискаревскому проспекту.
В машине были 23-летний неработающий водитель и его 22-летний пассажир. У водителя полицейские изъяли травматический пистолет.
Именно им, полагают в МВД, он угрожал людям, недовольным его поведением 2 октября на остановке на проспекте Мужества. Водитель черного «Фольксвагена» подъехал вплотную к вагону остановившегося трамвая, так, что зацепил коляску, которую мать выносила из трамвая. Ребёнок, по счастью, не пострадал. Когда пешеходы стали кричать вслед автомобилисту, водитель «Фольксвагена» вышел выяснять отношения, а в руке у него был предмет, похожий на пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Водитель задержан, а его пассажира опросили в качестве свидетеля и отпустили.