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Бабье лето продолжается. В Петербурге будет малооблачно и до плюс 15

В Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков

Бабье лето не спешит покидать Петербург. Начало недели порадует горожан малооблачной погодой без осадков и комфортной температурой.

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По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в понедельник, 4 октября, в Петербурге вновь ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, южный: ночью слабый, днём умеренный со скоростью 3–6 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы опускалась до 5 градусов. В течение дня разогреется до плюс 13–15.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит 770 мм ртутного столба. Важность воздуха — 77%.

Ранее «Фонтанка» писала, что синоптики пообещали «погожий очаг высокого давления» почти на всю неделю.

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Комментарии (1)

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Сейчас не бабье лето. Просто довольно теплая, ясная погода, золотая осень. Конечно сейчас сплошные аномалии, можно списать на это, назвать бабьим. Но всё же в этом году его получается не было.
Согласно Толковому словарю Даля, «бабье лето» (Марфино лето) начинается в день Симеона-летопроводца (Семён-день) 1 (14) сентября, и заканчивается в Осенины (Аспосов день) 8 (21) сентября; или в день Воздвиженья 14 (27) сентября. Также, у Даля встречается молодое «бабье лето», имеющее место с 15 (28) августа — праздник Успения по 29 августа (11 сентября)
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