Бабье лето продолжается. В Петербурге будет малооблачно и до плюс 15

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в понедельник, 4 октября, в Петербурге вновь ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, южный: ночью слабый, днём умеренный со скоростью 3–6 метров в секунду.



Температура воздуха в ночные часы опускалась до 5 градусов. В течение дня разогреется до плюс 13–15.



Атмосферное давление существенно не изменится и составит 770 мм ртутного столба. Важность воздуха — 77%.



Ранее «Фонтанка» писала, что синоптики пообещали «погожий очаг высокого давления» почти на всю неделю.

