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«Погожий очаг высокого давления» обещает Северо-Западу продолжение бабьего лета

Центр «Фобос» дал прогноз на неделю

Заметное ухудшение погоды в регионе ожидается ближе к следующим выходным.

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Новая неделя в средней полосе России начнётся под флагом антициклона скандинавского происхождения. Он будет «высушиваться», то есть погода останется преимущественно солнечной и сухой, а температура — в рамках климатической нормы. Такой прогноз дал 3 октября центр «Фобос».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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На Северо-Западе, то есть и в Петербурге, почти всю неделю ситуацию будет определять «погожий очаг высокого давления», и температура сохранится на уровне 10–15 градусов. «Но в пятницу в регион станут прорываться поля дождевой облачности атмосферного фронта, и сразу похолодает до +8… +13, на севере и востоке — до +3… +8», — отмечается в сообщении.

В центральную часть России ненастье пробиться не сумеет, и осадки вплоть до 8 октября маловероятны. По ночам возможны слабые заморозки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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