Новая неделя в средней полосе России начнётся под флагом антициклона скандинавского происхождения. Он будет «высушиваться», то есть погода останется преимущественно солнечной и сухой, а температура — в рамках климатической нормы. Такой прогноз дал 3 октября центр «Фобос».
На Северо-Западе, то есть и в Петербурге, почти всю неделю ситуацию будет определять «погожий очаг высокого давления», и температура сохранится на уровне 10–15 градусов. «Но в пятницу в регион станут прорываться поля дождевой облачности атмосферного фронта, и сразу похолодает до
В центральную часть России ненастье пробиться не сумеет, и осадки вплоть до 8 октября маловероятны. По ночам возможны слабые заморозки.