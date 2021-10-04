У петербуржцев, стоявших в пробках воскресным вечером, заканчивался не только бензин, но и сдавали нервы. Конфликт из-за обочины снял на камеру очевидец на Волхонском шоссе.



Как уже писала «Фонтанка», на узком шоссе стояла «бордовая» пробка из-за ДТП в районе Южного кладбища. Автор видео рассказал «Мегаполису», что водитель белой Audi Q7 минут 20 «держал обочину», чтобы нарушители не тормозили поток, обгоняя, а потом встраиваясь в начале пробки. За «Ауди» скопилась очередь «обочечников». В итоге терпение одного из них — водителя чёрного «Мерседеса» — лопнуло. Он смог объехать «Ауди», остановился перед ней и вышел из салона.

