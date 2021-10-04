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Конфликт в пробке попал на видео: Audi «держала обочину», за что получила пинок

На Волхонском шоссе в Петербурге «обочечник» пнул чужую машину

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У петербуржцев, стоявших в пробках воскресным вечером, заканчивался не только бензин, но и сдавали нервы. Конфликт из-за обочины снял на камеру очевидец на Волхонском шоссе.

Как уже писала «Фонтанка», на узком шоссе стояла «бордовая» пробка из-за ДТП в районе Южного кладбища. Автор видео рассказал «Мегаполису», что водитель белой Audi Q7 минут 20 «держал обочину», чтобы нарушители не тормозили поток, обгоняя, а потом встраиваясь в начале пробки. За «Ауди» скопилась очередь «обочечников». В итоге терпение одного из них — водителя чёрного «Мерседеса» — лопнуло. Он смог объехать «Ауди», остановился перед ней и вышел из салона.

Долго выяснять отношения не стали. Водитель «Мерседеса» пнул «Ауди» и умчался вдаль.

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Комментарии (9)

266187825
Зачем блокируют обочину ? Не понимаю, сам не ездил по ней ни разу за 25 лет вождения . Мне пофик едет там кто или нет.
Евгений Арсеньев
как только пнул- надо было сразу таранить мерин))
266295555
Почему 50 согласен на все 100, очень большое желание отправлять таких под откос, чтобы сами уже оплачивали эвакуатор
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