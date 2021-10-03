Предстоящая зима может стать аномально снежной. Такой прогноз дал 3 октября центр «Фобос».

Уже сейчас заметает многие регионы России. Например, пурга обрушилась на Чукотку, из-за неё задерживали авиарейсы и отменяли уроки в школах. Из-за снежной каши в Норильске произошли первые ДТП. В Челябинской области метеостанции зафиксировали снежный покров высотой 11 см. Ранняя «репетиция зимы» может быть связана с паузой глобального потепления в Арктике, объясняют синоптики.



«Об этом говорилось мало, но в этом году льда в акватории Ледовитого океана оказалось почти на миллион квадратных километров больше, нежели в 2020 году. В последний раз столь значительный сбой работы тепловой машины, разрушающей полярную шапку планеты, наблюдался лишь однажды — 6–7 лет назад. Нельзя утверждать, что такие процессы свидетельство разворота глобального тренда, но очевидно, что сохранение значительных массивов льда в Арктике окажет существенное влияние на погоду Северного полушария зимой. В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттеснятся дальше в южные широты. А ведь в его зоне у поверхности земли смещаются циклоны. Это спровоцирует увеличение числа вторжений из акватории Ледовитого океана. С другой стороны, это приведет к интенсификации западно-восточного переноса воздушных масс. В результате на большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — считают в «Фобосе».

